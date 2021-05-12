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12 травня 2021, 11:56 318

У Дніпрі викрито ділків, які "зливали" інформацію про слідчі дії правоохоронців

12 травня 2021, 11:56 318
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Фото: СБУ
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Ділки з Дніпра "зливали" учасникам кримінальних проваджень інформацію про заплановані слідчі дії правоохоронців. У СБУ своєчасно запобігли несанкціонованому втручанню в роботу реєстру судових рішень.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За попередніми даними, протиправну діяльність налагодили декілька представників адвокатського об’єднання і посадовець одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи, які проводитимуть правоохоронці щодо учасників кримінальних проваджень.

Для цього ділки незаконно отримали електронні ключі доступу до закритого реєстру судових рішень. Протиправно одержані відомості ділки передавали своїм "підзахисним" для уникнення відповідальності, у тому числі для знищення речових доказів і переховування від слідства", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими за ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України, одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили ботоферму, яка займалася пропагандою сепаратизму.

СБУ кримінал інформаційна війна реєстр суд

 
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