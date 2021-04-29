СБУ припинила діяльність фейкової "сільської ради" на Миколаївщині

Фейковий "сільський голова" мав печатку і листувався з державними установами

Фейковий "сільський голова" мав печатку і листувався з державними установами

Фото СБУ

Служба безпеки України документує діяльність незаконної сільської ради на Миколаївщині. Створення фейкової ради ініціював місцевий прибічник ідеології так званого «народовладдя» для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник ініціював збори односельців, які незаконно обрали його "новим" сільським головою. Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати "орган самоврядування". Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою "діяльність", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що очільник фейкового органу, зокрема, брав участь у "всеукраїнському національному конгресі" у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "сільського голови" печатку так званого органу місцевого самоврядування - "Держава Україна. Орган місцевого самоврядування". Він використовував її при листуванні з держаними установами України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

Викриття і блокування незаконних дій проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Львові затримали організаторів фейкових відділів міської ради.

У жовтні минулого року в Запоріжжі намагалися створити "альтернативну" міську раду - СБУ. Зловмисники "затвердили" нові державні символи.

У той же час СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради".