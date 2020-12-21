У Львові затримали організаторів фейкових відділів міської ради

Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях

Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях

Фото: із відкритих джерел

У Львівській області працівники правоохоронних органів викрили осіб, які організовували та проводили зібрання з населенням Львівської області з метою створення незаконних органів місцевого самоврядування, які дублюють функції міської ради.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

7 грудня зловмисники провели зібрання з мешканцями Сколівського району, під час якого оголосили про створення незаконного органу місцевого самоврядування в одному з сіл району та обрали депутатів і голову”, - йдеться в повідомленні.

Також 8 грудня вони організували зібрання місцевих жителів у Львові, на якому спонукали людей до створення псевдооргану державної влади під назвою "орган місцевого самоврядування Львівської міської ради”.

За даними Нацполіції, зловмисниками виявилися 48-річний житель Кам’янко-Бузького району, 38-річна мешканка Сколівського району, 60-річний житель Львова, а також троєх мешканців Рівненської області.

За самовільне присвоєння владних повноважень їм загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, суд виправдав ексчиновника міськради Львова у справі Грибовицької трагедії.