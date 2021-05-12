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12 мая 2021, 14:36 479

Во Львове получил приговор студент, который облил краской памятник Бандере

12 мая 2021, 14:36 479
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За совершение акта вандализма двум парням заплатили по 1000 грн
За совершение акта вандализма двум парням заплатили по 1000 грн
Фото: Нацполиция
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Во Львове Галицкий районный суд огласил приговор в отношении одного из студентов, которые облили красной краской памятник Степану Бандере в феврале этого года.

Об этом сообщает издание Zaxid.net, передает RegioNews.

Известно, что подозреваемого приговорили к четырем годам заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком.

После возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемых студентов в возрасте 19-ти и 24-х лет из Хмельницкой области, которые учатся во Львове, правоохранители выяснили, что им заплатили по 1000 грн.

Полиция уже нашла заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование. Известно, что он заказал осквернение памятника Бандере из-за личной идеологической неприязни. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн", - говорится в сообщении.

Подозреваемый Владимир Тищук признал свою вину и подписал соглашение о признании виновности. Он будет находиться на свободе, но в течение двух лет должен появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Напомним, 5 февраля во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, который находится на площади Кропивницкого.

В тот же день полиция открыла дело по факту обливания краской памятника.

11 февраля правоохранители задержали подозреваемых, по месту их проживания провели обыски.

суд Львов уголовное дело памятник Степан Бандера

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