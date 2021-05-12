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Суд щодо Тупицького перенесли: фігурант знову не прийшов на засідання
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12 травня 2021, 12:49 7

Суд щодо Тупицького перенесли: фігурант знову не прийшов на засідання

12 травня 2021, 12:49 7
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Наступне засідання суду має відбутися 19 травня
Наступне засідання суду має відбутися 19 травня
Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд через неявку Олександра Тупицького знову відклав розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами адвокатів фігуранта справи, Тупицький продовжує перебувати на лікуванні, у зв'язку з чим вони попросили перенести розгляд клопотання.

Також його захист вказав на те, що суд досі не розглянув скарги Тупицького на повідомлення його про підозру.

Представники обвинувачення зазначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров'я не дозволяє підозрюваному з'явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає, і Тупицький використовує медичні документи, умисно затягуючи розгляд клопотання.

У зв'язку з цим прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу в судове засідання.

Суд задовольнив клопотання захисту та переніс слухання справи на 19 травня 10.00.

Нагадаємо, 8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ. Подання надійшло від 49 депутатів

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького з посади на два місяці в грудні 2020 року.

суд засідання порушення адвокат Олександр Тупицький

 
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