На Закарпатті присудили домашній арешт розклеювачам листівок з погрозами угорській нацменшині

Запобіжний захід обрали двом мешканцям Дніпра

Запобіжний захід обрали двом мешканцям Дніпра

Фото Закарпатської обласної прокуратури

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Напередодні чоловікам повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної належності із застосуванням погроз (ч. 2 ст. 161 КК України).

Як встановили правоохоронці, чоловіки отримали пропозицію від невстановлених наразі осіб щодо розповсюдження провокаційних листівок у місті Берегові.

За це їм обіцяли грошову винагороду 200 доларів США. У ніч із 1 на 2 травня вони розклеїли вказані матеріали на вхідних воротах і парканах житлових будівель у Берегові. Написи на листівках містили погрози угорській нацменшині, що мешкає на Закарпатті, та були спрямовані на розпалювання національної ненависті у регіоні, - йдеться в повідомленні.

Берегівський райсуд задовільнив клопотання, погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури, та обрав двом мешканцям Дніпра запобіжні заходи - домашній нічний арешт із застосуванням електронних засобів контролю.

Протягом 60 діб підозрювані не матимуть права залишати місце свого проживання у визначені години та виїжджати за межі Дніпра. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і третьому фігуранту – жителю Києва.

Слідство триває.

Розклеювання листівок із провокативними написами в Берегові - двом підозрюваним обрано запобіжні заходи 🟡 Берегівським... Posted by Закарпатська обласна прокуратура on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося, відповідно до результатів опитування в листопаді минулого року, на Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої. В області більш помітна регіональна самоідентифікація