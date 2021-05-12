На Закарпатті присудили домашній арешт розклеювачам листівок з погрозами угорській нацменшині
Двом підозрюваним у розклеюванні листівок із провокативними написами в Берегові обрано запобіжні заходи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.
Напередодні чоловікам повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної належності із застосуванням погроз (ч. 2 ст. 161 КК України).
Як встановили правоохоронці, чоловіки отримали пропозицію від невстановлених наразі осіб щодо розповсюдження провокаційних листівок у місті Берегові.
За це їм обіцяли грошову винагороду 200 доларів США. У ніч із 1 на 2 травня вони розклеїли вказані матеріали на вхідних воротах і парканах житлових будівель у Берегові. Написи на листівках містили погрози угорській нацменшині, що мешкає на Закарпатті, та були спрямовані на розпалювання національної ненависті у регіоні, - йдеться в повідомленні.
Берегівський райсуд задовільнив клопотання, погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури, та обрав двом мешканцям Дніпра запобіжні заходи - домашній нічний арешт із застосуванням електронних засобів контролю.
Протягом 60 діб підозрювані не матимуть права залишати місце свого проживання у визначені години та виїжджати за межі Дніпра. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і третьому фігуранту – жителю Києва.
Слідство триває.
Розклеювання листівок із провокативними написами в Берегові - двом підозрюваним обрано запобіжні заходи 🟡 Берегівським...Posted by Закарпатська обласна прокуратура on Tuesday, May 11, 2021
Як повідомлялося, відповідно до результатів опитування в листопаді минулого року, на Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої. В області більш помітна регіональна самоідентифікація