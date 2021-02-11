09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
18:37  11 лютого
Доба в ООС: два порушення "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 15:47 13

У Львові поліція затримала підозрюваних, які осквернили пам'ятник Бандері

11 лютого 2021, 15:47 13
Читайте также на русском языке
За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їхню провину
За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їхню провину
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у тому, що вони облили червоною фарбою пам'ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові.

Про це повідомив глава Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у соцмережі "Фейсбук", пише RegioNews.

"Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох людей у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері", – написав Козицький.

Як зазначено в повідомленні, за місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їх провину.

Також, за даними Козицького, розшукується чоловік, який може бути потенційним замовником цього проступку.

Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення...

Posted by Максим Козицький on Thursday, February 11, 2021

Нагадаємо, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КК України (хуліганство).

кримінал Львів поліція кримінальна справа затримання

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram