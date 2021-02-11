У Львові поліція затримала підозрюваних, які осквернили пам'ятник Бандері

За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їхню провину

За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їхню провину

Фото з відкритих джерел

Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у тому, що вони облили червоною фарбою пам'ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові.

Про це повідомив глава Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у соцмережі "Фейсбук", пише RegioNews.

"Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох людей у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері", – написав Козицький.

Як зазначено в повідомленні, за місцем проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено докази, які підтверджують їх провину.

Також, за даними Козицького, розшукується чоловік, який може бути потенційним замовником цього проступку.

Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення... Posted by Максим Козицький on Thursday, February 11, 2021

Нагадаємо, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КК України (хуліганство).