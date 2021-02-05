У Львові поліція відкрила справу за фактом облиття фарбою пам'ятника Бандері

За скоєне зловмисникам загрожує чотири роки позбавлення волі

За скоєне зловмисникам загрожує чотири роки позбавлення волі

Фото: Facebook

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, який знаходиться на площі Кропивницького. Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції у Львівській області.

Сьогодні, 5 лютого, о 2.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам’ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України). Хуліганам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, за декілька годин пам'ятник очистять від фарби.

Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса.