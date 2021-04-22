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22 квітня 2021, 13:36 193

У Львівській області протестують гірники шахти "Степова"

22 квітня 2021, 13:36 193
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Дві зміни шахтарів припинили роботу
Дві зміни шахтарів припинили роботу
Фото: Facebook
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На Львівщині гірники 1 та 4 зміни шахти "Степова" зупинили роботу. Вони оголосили страйк з вимогою виплатити їм зарплату і погасити борги.

Про це повідомляють "Шахтарі Червонограда" у Facebook, передає RegioNews.

Гірники вимагають погасити 285 млн грн заборгованості з заробітної плати.

Ще вчора гірники Львівщини попереджали, що готові до радикальних дій у разі, якщо з ними не розрахуються по зарплатних боргах. Зарплатна заборгованість перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягнула критичних 285 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.

борги шахтарі гроші протести Львівська область

 
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