У Львівській області протестують гірники шахти "Степова"

Дві зміни шахтарів припинили роботу

Дві зміни шахтарів припинили роботу

Фото: Facebook

На Львівщині гірники 1 та 4 зміни шахти "Степова" зупинили роботу. Вони оголосили страйк з вимогою виплатити їм зарплату і погасити борги.

Про це повідомляють "Шахтарі Червонограда" у Facebook, передає RegioNews.

Гірники вимагають погасити 285 млн грн заборгованості з заробітної плати.

Ще вчора гірники Львівщини попереджали, що готові до радикальних дій у разі, якщо з ними не розрахуються по зарплатних боргах. Зарплатна заборгованість перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягнула критичних 285 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.