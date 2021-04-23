Гірник, який зник під час завалу шахти на Дніпропетровщині, загинув

Рятувальники знайшли його тіло без ознак життя

Рятувальники знайшли його тіло без ознак життя

Фото з Facebook-сторінки Михайла Волинця

У Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" (ШУ ім. Героїв космосу) внаслідок обвалу загинув гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.

Обвал пустих порід стався вдень, близько 12:30 під час проведення демонтажних робіт.

На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті "Благодатна" знайдено тіло без ознак життя, - написав він.

Волинець повідомив, що внаслідок обвалу загинув Дмитро Курасов 1991 року народження, у нього залишилося двоє маленьких дітей.

На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті "Благодатна" знайдено тіло без ознак життя. Загиблий гірник очисного... Posted by Михайло Волинець on Friday, April 23, 2021

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник. Рятувальники шукають ще одного гірника.