Facebook видалив понад сотню акаунтів, пов'язаних зі "Слугою народу"

На рекламу мережі сторінок вони витратили близько 210 тисяч доларів

На рекламу мережі сторінок вони витратили близько 210 тисяч доларів

Фото: з відкритих джерел

Соціальна мережа Facebook видалила 105 облікових записів, 24 сторінки та п'ять профілів Instagram - за результатами розслідування у компанії встановили, що всі вони були пов'язані з політичною партією "Слуга народу" та порушували політику соцмережі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт Facebook за квітень.

Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію дій, наше розслідування виявило зв'язок з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу" в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акаунти видалили через порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB). Люди, які стояли за цими акаунтами та сторінками, писали українською та російською мовами про корупцію, політику, автомобілі, публікували сатиричний контент про COVID-19, писали слова на підтримку "Слуги народу" та критикували опозиційні партії та політиків.

Відомо, що на рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Крім того, минулого місяця Facebook відключив ще одну мережу, керовану з України, за порушення політики щодо CIB: розслідування Facebook виявило зв'язки з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції Міністерства фінансів США - з Андрієм Деркачем, Петром Журавлем і медіа Begemot.

Частина акаунтів також була пов’язана з людьми, які консультують колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голову депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча. Мережа включала 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп та 29 акаунтів Instagram. На її просування витратили 496 тисяч доларів.

Нагадаємо, 24 лютого СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов'язують з РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Перед цим СБУ викрила мережу Telegram-каналів, підконтрольну спецслужбам РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, прибічники так званої "русской весны".