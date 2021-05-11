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11 мая 2021, 19:23 77

В "Слуге народа" отреагировали на подозрение Медведчуку

11 мая 2021, 19:23 77
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Нардеп из фракции монобольшинства надеется, что "неприкасаемых нет"
Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала объявление подозрения в государственной измене двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Свою позицию она озвучила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Народный депутат от" Слуги народа " Ирина Верещук прокомментировала объявление подозрения в госизмене двум нардепам Украины от ОПЗЖ.

В данном случае я хочу верить, что неприкасаемых у нас в стране нет. Даже если ты народный депутат и совершал действия, которые являются противоправными, особенно касающиеся статьи 111 Уголовного кодекса, это предательство Родины, конечно, они должны быть доказаны и приговор должен вступить в законную силу, - заявила Верещук.

Как сообщалось, сегодня Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым сегодня подписала подозрение: Медведчук и Козак. Местонахождение Медведчука устанавливается, но по информации правоохранителей, он в Украине.

Кроме этого, Баканов рассказал, где сейчас находятся Медведчук и Козак. По информации СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине.

Также сегодня СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают кабинеты Виктора Медведчука.

подозрение Слуга народа ОПЗЖ нардепы госизмена Ирина Верещук

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