В "Слуге народа" отреагировали на подозрение Медведчуку

Нардеп из фракции монобольшинства надеется, что "неприкасаемых нет"

Нардеп из фракции монобольшинства надеется, что "неприкасаемых нет"

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала объявление подозрения в государственной измене двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Свою позицию она озвучила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Народный депутат от" Слуги народа " Ирина Верещук прокомментировала объявление подозрения в госизмене двум нардепам Украины от ОПЗЖ.

В данном случае я хочу верить, что неприкасаемых у нас в стране нет. Даже если ты народный депутат и совершал действия, которые являются противоправными, особенно касающиеся статьи 111 Уголовного кодекса, это предательство Родины, конечно, они должны быть доказаны и приговор должен вступить в законную силу, - заявила Верещук.

Как сообщалось, сегодня Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым сегодня подписала подозрение: Медведчук и Козак. Местонахождение Медведчука устанавливается, но по информации правоохранителей, он в Украине.

Кроме этого, Баканов рассказал, где сейчас находятся Медведчук и Козак. По информации СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине.

Также сегодня СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают кабинеты Виктора Медведчука.