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09 травня 2021, 13:16 73

У Києві представники "ОПЗЖ" пройшли "маршем антифашистів", а до Вічного вогню прийшли комуністи

09 травня 2021, 13:16 73
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У парку Слави в столиці України тривають пам`ятні заходи до Дня перемоги над нацизмом
Фото: Обозреватель
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До Вічного вогню у Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з ексголовою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники партії «ОПЗЖ» після покладання квітів пішли на «марш антифашистів».

Про це повідомив OBOZREVATEL, пише RegioNews.

Сотні людей прийшли до Вічного вогню з червоними прапорами та портретами загиблих в ІІ Світовій війні. Дехто тримав плакати зі слоганами "Вернемо країну народу".

Учасники акції співають радянські пісні "День Победы", "Катюша", а деякі кричали "Слава Сталіну!".

Колишній лідер комуністів Петро Симоненко заявив, що нинішня влада нібито возвеличує фашистів.

Своєю чергою нардепи від партії "ОПЗЖ" поклали квіти біля могили Невідомого солдата і вирушили на "марш антифашистів" на автомобілях. Глава "ОПЗЖ" Віктор Медведчук заявив, що "марш антифашистів" пройде бурхливо, яскраво і показово, повідомив канал Pavlovsky News. Провокацій Медведчук не боїться, а Вадим Рабинович уточнив, що бояться повинні фашисти.

Марш почався на Європейській площі о 12:00 і дійшов до площі Слави, де стоять націоналісти.

Ватажок націоналістів Євген Карась став викрикувати образи на адресу Іллі Киви, який очолює марш. Карась заявив, що Ківа наркоман, а марш проплачений. У відповідь люди з маршу сміялися і говорили, що прийшли не за гроші.

Інший націоналіст Віталій Регор почав сперечатися з жінками і запитав у них "чий Крим?". Йому відповіли, що Крим належить кримчанам.

Нагадаємо, вранці 9 травня у столичному Парку Вічної Слави відбулося покладання квітів до монумента загиблим воїнам та поминальний молебень за загиблими у Другій світовій війні.

Київ свято 9 травня ОПЗЖ День перемоги комуністична символіка

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