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07 травня 2021, 21:04 3

Політрада "Слуг" розгляне поведінку Тищенка і може позбавити його права голосу – ЗМІ

07 травня 2021, 21:04 3
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Планують зібратися у травні
Планують зібратися у травні
Фото з відкритих джерел
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Політрада "Слуги народу" у травні планує зібратися на засідання, щоб розглянути поведінку скандального нардепа Миколи Тищенка, який влаштував вечірку на день народження дружини в період локдауну.

Про це розповіла заступниця голови фракції, нардепка Євгенія Кравчук у коментарі виданню OBOZREVATEL, передає RegioNews.

На Тищенка може чекати нове покарання. У фракції повідомили, що засідання політради може відбутися до 20 травня.

Плануємо в травні провести засідання політради. Потрібно обрати зі складу ще 12 заступників за різними напрямами – інформаційна безпека, гуманітарна сфера, юридична, оборонна, інфраструктура. І буде окремим питанням розглядатися поведінка Миколи Тищенка. Штраф політрада не виписує. Але Тищенко член Ради громад, голова Закарпатського осередку. Тому позбавити права голосу його можна лише там, – сказала Кравчук.

Як повідомлялося, раніше нардеп Верещук заявляла, що питання виключення Тищенка із фракції керівництво "Слуги народу" не піднімало. Нардеп став фігурантом чергового карантинного скандалу.

Нагадаємо, нардеп Тищенко в локдаун влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом у "Слуги народу" обіцяли, що подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.

Микола Тищенко нардеп Слуга народа покарання скандал

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