МОЗ готує подання про скасування у Сумській області "червоної” зони - Ляшко

Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину

Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину

Фото: із відкритих джерел

Сумська область вже сьогодні, 7 травня, може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки, Міністерство охорони здоров'я готує відповідне подання.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, на території регіону прийшли в норму всі індикаторні COVID-показники.

Міністерство охорони здоров'я сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету Міністрів та Комісії з питань ТЕБ та НС, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епідемічної небезпеки Сумської області", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що таким чином, всі регіони України будуть перебувати в "жовтій" і "помаранчевій" зонах карантину. В середньому області перебували в "червоній" зоні 37 днів.

Якщо підсумувати цей ріст в лютому-квітні, то в "червоний" рівень епіднебезпеки потрапили 14 областей і Київ... Швидше за все впоралася з погіршенням ситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідемічних обмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) і Чернівецька (52 дні) області", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, з 3 квітня у Сумах посилили карантин - заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.

5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

Наступного дня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.