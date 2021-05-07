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07 травня 2021, 10:28 426

МОЗ готує подання про скасування у Сумській області "червоної” зони - Ляшко

07 травня 2021, 10:28 426
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Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину
Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину
Фото: із відкритих джерел
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на русском языке

Сумська область вже сьогодні, 7 травня, може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки, Міністерство охорони здоров'я готує відповідне подання.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, на території регіону прийшли в норму всі індикаторні COVID-показники.

Міністерство охорони здоров'я сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету Міністрів та Комісії з питань ТЕБ та НС, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епідемічної небезпеки Сумської області", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що таким чином, всі регіони України будуть перебувати в "жовтій" і "помаранчевій" зонах карантину. В середньому області перебували в "червоній" зоні 37 днів.

Якщо підсумувати цей ріст в лютому-квітні, то в "червоний" рівень епіднебезпеки потрапили 14 областей і Київ... Швидше за все впоралася з погіршенням ситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідемічних обмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) і Чернівецька (52 дні) області", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, з 3 квітня у Сумах посилили карантин - заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.

5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

Наступного дня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.

коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко Сумська область червона зона

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