"Слуги народу" розглянуть відставку Степанова - Арахамія

Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг"

Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг"

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас є одне питання точно, яке буде обговорюватися на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, буде онлайн-фракція проходити щодо міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100%-а ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - сказав він.

Давид Арахамія пояснив, що за претензії є до Степанова, а також підкреслив, що є ще два питання щодо кадрів у Кабміні.

Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрових питання рівня Кабінету міністрів, але збережемо інтригу і поки що ні будемо поширювати, чого це стосується", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що у "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня. Є кілька кандидатур на цю посаду.