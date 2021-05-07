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07 травня 2021, 09:49 38

"Слуги народу" розглянуть відставку Степанова - Арахамія

07 травня 2021, 09:49 38
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Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг"
Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг"
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді України можуть розглянути питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 

Як передає RegioNews, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас є одне питання точно, яке буде обговорюватися на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, буде онлайн-фракція проходити щодо міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100%-а ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - сказав він.

Давид Арахамія пояснив, що за претензії є до Степанова, а також підкреслив, що є ще два питання щодо кадрів у Кабміні.

Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрових питання рівня Кабінету міністрів, але збережемо інтригу і поки що ні будемо поширювати, чого це стосується", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що у "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня. Є кілька кандидатур на цю посаду.

Кабмін Давид Арахамія Слуга народа МОЗ Максим Степанов

 
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