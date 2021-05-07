Минздрав готовит представление об отмене в Сумской области "красной" зоны - Ляшко

Это последний регион Украины, который находится в этой зоне карантина

Это последний регион Украины, который находится в этой зоне карантина

Фото: из открытых источников

Сумская область уже сегодня, 7 мая, может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности, Министерство здравоохранения готовит соответствующее представление.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, на территории региона пришли в норму все индикаторные COVID-показатели.

Министерство здравоохранения сегодня готовит представление в секретариат Кабинета Министров и Комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос вывода из "красного" уровня эпидемической опасности Сумской области", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что таким образом, все регионы Украины будут находиться в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина. В среднем области находились в "красной" зоне 37 дней.

Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в "красный" уровень епидопасности попали 14 областей и Киев... Быстрее всего справилась с ухудшением ситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидемических ограничениях 22 дня, дольше всего - Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области", - рассказал Ляшко.

Напомним, с 3 апреля в Сумах усилили карантин - запретили посещать школы, парки и спортивные площадки.

5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

На следующий день стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.