В Україні понад 8 тисяч нових хворих: найбільше на Харківщині
За добу померло 379 пацієнтів
За добу померло 379 пацієнтів
В Україні за 6 травня COVID-19 діагностували у 8 404 осіб, госпіталізували 3 080 хворих, померло 379 осіб, 19 453 одужали. Всього за добу провели 94 479 тестувань на коронавірус.
Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
8404 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (991), Дніпропетровській (622), місті Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 105 428 осіб;
- одужало - 1 731 162 особи;
- летальних випадків - 45 830;
- проведено ПЛР-тестів - 9 594 857.
Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 діагностували у 6 038 осіб.
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