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02 квітня 2021, 18:30 3

У Сумах посилюють карантин: заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики

02 квітня 2021, 18:30 3
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Рішення про додаткові обмеження прийняв міськвиконком
Рішення про додаткові обмеження прийняв міськвиконком
Фото з відкритих джерел
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У Сумах з 5 квітня усі школярі навчатимуться дистанційно, у дошкільних закладах працюватимуть тільки чергові групи. Також з 3 квітня заборонили відвідування парків, зон відпочинку та спортивних майданчиків з метою відпочинку.

Про таке рішення міськвиконкому повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Міськвиконком у своєму рішенні керувався рекомендаціями комісії з ТЕБ та НС.

Обмеження вводять додатково до тих, які запроваджені Кабінетом Міністрів для регіонів "червоної" зони.

З 3 по 11 квітня на території Сумської громади заборонено:

відвідування закладів освіти (крім чергових груп в садочках - для дітей, у яких працюють батьки);

відвідування парків і зон відпочинку, спортивних майданчиків, прибережних смуг з метою відпочинку;

скупчення людей у громадських місцях понад 3 особи;

перебування у місцях загального користування без масок.

Також прийняли рішення дозволити роботу супермаркетів за умов забезпечення функціонування всіх кас.

Буде дозволена робота спортивних секцій, учні яких є учасниками міжнародних змагань.

У лікарнях пропонують розгорнути додаткові відділення для пацієнтів з коронавірусом та підозрою. За рішенням комісії з ТЕБ та НС, у лікарні №4 додадуть 70 ліжок, у лікарні №5 - 25. Виконком міської ради рекомендував додати 400 ліжок в лікарнях.

Сумщина перебуває у "червоній" карантинній зоні з 24 березня.

Як повідомлялося, з 18 березня у Сумах вводили двотижневий "тайм-аут”, щоб уникнути "червоної” зони. Міська влада вважала, що це допоможе уникнути суворих карантинних обмежень.

29 березня МОЗ оновило епідемічне зонування: в Україні "червоні” Київ та 10 областей, серед яких і Сумська.

Суми школи червона зона Обмеження виконком

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