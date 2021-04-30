Фракція "Слуга народу" не обговорює відставки міністрів, зокрема і Марченка, - Корнієнко

Є лише "ініціатива окремих представників"

Є лише "ініціатива окремих представників"

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Фракція "Слуга народу" не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств. Не обговорюють і звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це заявив заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу фракції.

Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників нашої фракції. Вивчивши питання, вони відкликали проект постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної ради вже написана, - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що на сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця.

Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось з урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, у Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка. Його призначили на цю посаду в березні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня. Є кілька кандидатур на цю посаду.