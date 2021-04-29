09:12  29 квітня
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
10:52  29 квітня
Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
08:51  29 квітня
За добу 15 порушень: окупанти застосовують великокаліберні кулемети та гранатомети
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2021, 12:20 13

У "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня

29 квітня 2021, 12:20 13
Читайте также на русском языке
Є кілька кандидатур на цю посаду
Є кілька кандидатур на цю посаду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фракція "Слуга народу" на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це журналістам у четвер сказав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми ще не обговорювали, але в нас буде обговорення цього питання на фракції десь в десятих числах травня, - сказав Арахамія у відповідь на запитання, чи обговорювала фракція ймовірну відставку Степанова.

Він також зазначив, що станом на зараз не планується позачергове засідання для розгляду питання відставки Степанова, за скликання якого зібрала підписи фракція "Голос".

Я думаю, що раніше ніж 15 травня жодних постанов не буде взагалі в парламенті, - додав Арахамія.

Депутат зауважив, що він особисто до кандидатури Степанова ставився позитивно, але "враховуючи серію провальних обіцянок стосовно плану вакцинації, я вважаю, що мають бути якісь рішення".

Можливо, це буде просто попередження. Я не знаю, наскільки фатальним воно має бути, але я точно вважаю, що просто так переносити раз, два, три, чотири (вакцинацію - ред.) і не мати за це жодної відповідальності політичної... Бо міністр це політична фігура, це не менеджер... має нести політичну відповідальність, - сказав Арахамія.

Водночас, він підтвердив, що на посаду міністра охорони здоров'я можуть розглянути кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Деякі ще кандидатури... Я не можу вам казати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде як завжди - два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які може навіть не будуть кандидатами врешті-решт, але їм вже настільки перемиють кістки, що в них вже зникне бажання взагалі працювати в державній системі, - зазначив Арахамія.

На запитання, чи обговорюється на Банковій відставка Степанова, Арахамія відповів: "Зараз не обговорюється".

Крім того, очільник фракції "СН" анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді.

Я маю на увазі, що хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований, - додав він.

Арахамія уточнив, що таких перепризначень може бути два.

Як повідомлялося, вчора у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова, - нардеп. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

Раніше нардеп Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра: "Слуги народу" навіть не обговорювали заміну Степанова.

.

відставка міністр МОЗ Максим Степанов Слуга народа фракція Давид Арахамія

В Україні прискорились темпи вакцинації: за добу понад 70 тисяч нових щеплень
29 квітня 2021, 10:19
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
29 квітня 2021, 09:12
У МОЗ сказали, коли до України надійде ще мільйон доз COVID-вакцини Pfizer
28 квітня 2021, 09:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua