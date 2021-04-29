У "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня

Є кілька кандидатур на цю посаду

Є кілька кандидатур на цю посаду

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Про це журналістам у четвер сказав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми ще не обговорювали, але в нас буде обговорення цього питання на фракції десь в десятих числах травня, - сказав Арахамія у відповідь на запитання, чи обговорювала фракція ймовірну відставку Степанова.

Він також зазначив, що станом на зараз не планується позачергове засідання для розгляду питання відставки Степанова, за скликання якого зібрала підписи фракція "Голос".

Я думаю, що раніше ніж 15 травня жодних постанов не буде взагалі в парламенті, - додав Арахамія.

Депутат зауважив, що він особисто до кандидатури Степанова ставився позитивно, але "враховуючи серію провальних обіцянок стосовно плану вакцинації, я вважаю, що мають бути якісь рішення".

Можливо, це буде просто попередження. Я не знаю, наскільки фатальним воно має бути, але я точно вважаю, що просто так переносити раз, два, три, чотири (вакцинацію - ред.) і не мати за це жодної відповідальності політичної... Бо міністр це політична фігура, це не менеджер... має нести політичну відповідальність, - сказав Арахамія.

Водночас, він підтвердив, що на посаду міністра охорони здоров'я можуть розглянути кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Деякі ще кандидатури... Я не можу вам казати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде як завжди - два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які може навіть не будуть кандидатами врешті-решт, але їм вже настільки перемиють кістки, що в них вже зникне бажання взагалі працювати в державній системі, - зазначив Арахамія.

На запитання, чи обговорюється на Банковій відставка Степанова, Арахамія відповів: "Зараз не обговорюється".

Крім того, очільник фракції "СН" анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді.

Я маю на увазі, що хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований, - додав він.

Арахамія уточнив, що таких перепризначень може бути два.

Як повідомлялося, вчора у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова, - нардеп. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

Раніше нардеп Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра: "Слуги народу" навіть не обговорювали заміну Степанова.

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