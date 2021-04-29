"Слуга" Шевченко анонсував нові поїздки до Лукашенка

Він каже, що їздитиме разом з іншими нардепами

Він каже, що їздитиме разом з іншими нардепами

Фото з відкритих джерел

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко, який нещодавно зустрічався з Олександром Лукашенком, анонсував нові візити до невизнаного президента Білорусі.

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Буквам".

Шевченко сказав, що має намір зустрічатися з Лукашенком і членами парламенту Білорусі ще. Візити здійснювати планує разом з іншими нардепами.

Ця зустріч була перша, ознайомча. Ми розставили акценти. Ще будуть (зустрічі — ред.). Будемо тримати комунікацію. Наступного разу я приїду вже не один, є ряд нардепів, які теж виявляли бажання поїхати, подивитися, познайомитися. Мається на увазі з парламентаріями. І налагоджувати зв’язки, бо ми сусіди, — сказав Шевченко.

Він не назвав імена та кількість цих депутатів, однак запевнив, що "і "слуги народу” в тому числі є”.

"Батьківщина” є, з "ОПЗЖ” є, з інших груп, — додав Шевченко.

Нардеп переконує, що його попередній візит був законним, посилаючись на ст. 17 закону "Про статус народного депутата”.

Як повідомлялося, щодо зустрічі "слуги” Шевченка із Лукашенком, у правлячій партії чекають пояснень. У "Слузі народу” відреагували на зустріч нардепа із президентом Білорусі.