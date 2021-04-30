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30 апреля 2021, 15:18 91

Фракция "Слуга народа" не обсуждает отставки министров, в том числе и Марченко, - Корниенко

30 апреля 2021, 15:18 91
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Есть лишь "инициатива отдельных представителей"
Есть лишь "инициатива отдельных представителей"
Фото из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос об отставке правительства или отдельных руководителей министерств. Не обсуждают и увольнение министра финансов Сергея Марченко.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу фракции.

Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов было инициативой отдельных представителей нашей фракции. Изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя председателя Верховной Рады уже написано, - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что на сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника.

Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не является вечным. Но по состоянию на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за", - нет, - сказал Корниенко.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко. Его назначили на эту должность в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что у "Слуги народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая. Есть несколько кандидатур на эту должность.

министр Слуга народа отставка фракция Александр Корниенко Сергей Марченко

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