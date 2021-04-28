У Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова, - нардеп

Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде

Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде

Фото: МОЗ

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише RegioNews.

"Пам'ятаєте, як я анонсував збір підписів від "Голосу" за позачергове засідання щодо звільнення Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Ось, нарешті необхідні 150 + підписів є. Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання.

Згодом у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде, адже, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу.