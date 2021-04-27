Питання виключення Тищенка із фракції керівництво "Слуги народу" не піднімало - Верещук

Нардеп став фігурантом чергового карантинного скандалу

Нардеп став фігурантом чергового карантинного скандалу

Фото: із відкритих джерел

Керівники фракції "Слуга народу" у Верховній Раді не порушували питання про виключення нардепа Миколи Тищенка через порушення карантину під час святкування дня народження його дружини.

Про це в ефірі "4 каналу" заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає RegioNews.

У цьому випадку керівництво фракції не ставило питання саме так", - заявила Верещук.

Вона додала, що якби це питання було винесено на голосування, то вона підтримала б виключення Миколи Тищенка із фракції, оскільки "йдеться про систематичні порушення".

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що за святкування дня народження дружини депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.