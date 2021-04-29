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29 квітня 2021, 21:57 150

У Кабміні пояснили, чому відправили у відставку Коболєва

29 квітня 2021, 21:57 150
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Основною причиною звільнення стали 19 млрд збитків компанії
Основною причиною звільнення стали 19 млрд збитків компанії
Фото: із відкритих джерел
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Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" через невиконання плану по зростанню видобутку газу і великі збитки в 2020 році.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, у "Нафтогазі” було зафіксовано збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу (11,5 млрд плану прибутку та 19 млрд збитків у підсумку).

В такій ситуації Уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримався процедури. Було ухвалено рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми маємо пам’ятати, що державні компанії – належать державі, це те, що має працювати в інтересах усього суспільства”, - написав Немчінов.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Кабмін Андрій Коболєв Нафтогаз звільнення збитки

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