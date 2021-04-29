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29 квітня 2021, 17:58 9

Депутати не дозволили поліції використовувати електрошокери при затриманні

29 квітня 2021, 17:58 9
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Рада відмовилася розширювати повноваження правоохоронців по використанню спецзасобів
Рада відмовилася розширювати повноваження правоохоронців по використанню спецзасобів
Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада під час засідання 29 квітня відхилила проєкт закону №4375, яким розширювались повноваження поліції по використанню електрошокерів.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Правоохоронці можуть їх застосовувати лише для відбиття нападу на себе, іншу особу чи об'єкт, що знаходиться під охороною, а також для відбиття нападу тварини, якщо це загрожує життю і здоров'ю правоохоронця або іншої особи.

У Нацполіції вважають, що ці підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спецзасобів.

Раніше підкомітет з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету Верховної Ради надав свої зауваженн про доцільність застосування шокерів до людей з серцево-судинними захворюваннями і вагітних жінок.

Члени комітету висловили свої зауваження щодо доцільності надання права поліцейським застосовувати електрошокові пристрої, зокрема, при вчиненні адміністративних правопорушень... Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроект №4375 на доопрацювання", - йдеться в рішенні комітету.

Однак під час засідання парламенту депутати не захотіли відправляти його на повторне перше читання і відхилили проєкт закону.

Нагадаємо, 11 листопада 2020 року повідомлялось, що поліцейським дозволять частіше застосовувати електрошокери. Тоді Кабмін погодив перелік ситуацій, коли правоохоронці можуть застосовувати ці спецзасоби.

Кабмін поліція затримання Верховна Рада законопроєкт

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