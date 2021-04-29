Депутати не дозволили поліції використовувати електрошокери при затриманні
Верховна Рада під час засідання 29 квітня відхилила проєкт закону №4375, яким розширювались повноваження поліції по використанню електрошокерів.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Правоохоронці можуть їх застосовувати лише для відбиття нападу на себе, іншу особу чи об'єкт, що знаходиться під охороною, а також для відбиття нападу тварини, якщо це загрожує життю і здоров'ю правоохоронця або іншої особи.
У Нацполіції вважають, що ці підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спецзасобів.
Раніше підкомітет з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету Верховної Ради надав свої зауваженн про доцільність застосування шокерів до людей з серцево-судинними захворюваннями і вагітних жінок.
Члени комітету висловили свої зауваження щодо доцільності надання права поліцейським застосовувати електрошокові пристрої, зокрема, при вчиненні адміністративних правопорушень... Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроект №4375 на доопрацювання", - йдеться в рішенні комітету.
Однак під час засідання парламенту депутати не захотіли відправляти його на повторне перше читання і відхилили проєкт закону.
Нагадаємо, 11 листопада 2020 року повідомлялось, що поліцейським дозволять частіше застосовувати електрошокери. Тоді Кабмін погодив перелік ситуацій, коли правоохоронці можуть застосовувати ці спецзасоби.