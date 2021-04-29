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29 квітня 2021, 15:57 442

Вітренко офіційно став очільником НАК "Нафтогаз України”

29 квітня 2021, 15:57 442
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28 квітня Кабмін ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління компанії
28 квітня Кабмін ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління компанії
Фото: Telegram
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Колишній виконувач обов’‎язки міністра енергетики Юрій Вітренко офіційно очолив НАК “Нафтогаз України”, його представили колективу компанії.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Колективу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень”, - написав Немчінов.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз призначення кадри Юрій Вітренко Олег Немчінов

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