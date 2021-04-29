Вітренко офіційно став очільником НАК "Нафтогаз України”
Колишній виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко офіційно очолив НАК “Нафтогаз України”, його представили колективу компанії.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
Колективу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень”, - написав Немчінов.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.
Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.
Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".