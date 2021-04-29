Рада закликала Кабмін повернути пільги мешканцям 30-кілометрових зон навколо АЕС

Пільги на електроенергію пропонуються у розмірі 70 відсотків від чинного тарифу

Пільги на електроенергію пропонуються у розмірі 70 відсотків від чинного тарифу

Фото: із відкритих джерел

Верховна Рада під час засідання 29 квітня підтримала проєкт постанови №5382 про звернення до Кабміну щодо зниження ціни на електроенергію для мешканців 30-кілометрових зон навколо атомних електростанцій.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів.

Звернення передбачає, що населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо атомних електростанцій, продаж електричної енергії має здійснюватися за тарифом у розмірі 70% від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Депутати рекомендують Уряду повернути пільговий тариф, який діяв до його скасування 1 січня 2021 року.

Тепер Кабмін має ухвалити відповідне рішення протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності постановою.

Нагадаємо, в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію. В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги.

Разом з тим, нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.