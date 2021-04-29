Рада закликала Кабмін повернути пільги мешканцям 30-кілометрових зон навколо АЕС
Верховна Рада під час засідання 29 квітня підтримала проєкт постанови №5382 про звернення до Кабміну щодо зниження ціни на електроенергію для мешканців 30-кілометрових зон навколо атомних електростанцій.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів.
Звернення передбачає, що населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо атомних електростанцій, продаж електричної енергії має здійснюватися за тарифом у розмірі 70% від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.
Депутати рекомендують Уряду повернути пільговий тариф, який діяв до його скасування 1 січня 2021 року.
Тепер Кабмін має ухвалити відповідне рішення протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності постановою.
Нагадаємо, в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію. В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги.
Разом з тим, нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.