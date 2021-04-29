В Кабмине объяснили, почему отправили в отставку Коболева
Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения плана по росту добычи и больших убытков в 2020 году.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
По его словам, в "Нафтогазе" были зафиксированы убытки и невыполнение планов по росту добычи газа (11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге).
В такой ситуации Правительство не имело права на бездействие. Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании - принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", - написал Немчинов
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".
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