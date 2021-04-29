В Кабмине объяснили, почему отправили в отставку Коболева

Основной причиной увольнения стали 19 млрд убытков компании

Основной причиной увольнения стали 19 млрд убытков компании

Фото: из открытых источников

Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения плана по росту добычи и больших убытков в 2020 году.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, в "Нафтогазе" были зафиксированы убытки и невыполнение планов по росту добычи газа (11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге).

В такой ситуации Правительство не имело права на бездействие. Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании - принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", - написал Немчинов

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

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