У "Слуги народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая

Есть несколько кандидатур на эту должность

Есть несколько кандидатур на эту должность

Фото из открытых источников

Об этом журналистам в четверг сказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы еще не обсуждали, но у нас будет обсуждение этого вопроса на фракции где-то в десятых числах мая, - сказал Арахамия в ответ на вопрос, обсуждала ли фракция вероятную отставку Степанова.

Он также отметил, что по состоянию на сейчас не планируется внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отставки Степанова, за созыв которого собрала подписи фракция "Голос".

Я думаю, что раньше 15 мая никаких постановлений не будет вообще в парламенте, - добавил Арахамия.

Депутат отметил, что он лично к кандидатуре Степанова относился положительно, но "учитывая серию провальных обещаний относительно плана вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения".

Возможно, это будет просто предупреждение. Я не знаю, насколько роковым оно должно быть, но я точно считаю, что просто так переносить раз, два, три, четыре (вакцинацию - ред.) и не иметь за это никакой ответственности политической... Потому что министр это политическая фигура, это не менеджер... должен нести политическую ответственность, - сказал Арахамия.

В то же время, он подтвердил, что на должность министра здравоохранения могут рассмотреть кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Некоторые еще кандидатуры... Я не могу вам говорить, потому что если я вам сейчас скажу, будет как всегда - две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам, которые может даже не будут кандидатами в конце концов, но им уже настолько перемоют кости, что у них уже исчезнет желание вообще работать в государственной системе,-отметил Арахамия.

На вопрос, обсуждается ли на Банковой отставка Степанова, Арахамия ответил: "Сейчас не обсуждается".

Кроме того, глава фракции "СН" анонсировал еще несколько кадровых переназначений в правительстве.

Я имею в виду, что кто-то будет уволен, а кто-то будет трудоустроен, - добавил он.

Арахамия уточнил, что таких переназначений может быть два.

Как сообщалось, вчера в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова, - нардеп. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

Ранее нардеп Мокан опроверг слухи о возможной отставке министра: "Слуги народа" даже не обсуждали замену Степанова.

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