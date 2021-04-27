"Слуги народу" навіть не обговорювали заміну Степанова - Мокан

Нардеп спростував чутки про можливу відставку міністра

Нардеп спростував чутки про можливу відставку міністра

Фото з відкритих джерел

Подання з приводу відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова немає. На засіданні фракції "Слуга народу", де обговорювались кандидатури міністрів різних відомств, питання про відставку міністра Степанова навіть не порушувалося.

Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Василь Мокан, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Мокан назвав таку інформацію "черговими чутками, які часто виникають напередодні позачергових засідань Ради".

Подання з приводу відставки очільника МОЗу немає. На фракції, коли у нас проходило обговорення кандидатури на міністра енергетики й інші кандидатури на інші міністерства, про МОЗ навіть не йшлося. Мені складно зараз віриться у те, що можна голосувати за відставку якогось міністра – особливо міністра охорони здоров’я – у період пандемії, не розуміючи, хто може бути заміною. Тому це просто чутки, які періодично виникають напередодні позачергових засідань, - зазначив Василь Мокан.

Одночасно народний депутат не виключив, що окремі політичні сили зацікавлені у відставці міністра охорони здоров’я Максима Степанова через власні інтереси.

Але залишати міністерство без міністра у період пандемії – не розумно, - підсумував Мокан.

Як повідомлялося, відставки Степанова і Малюськи не буде, – депутати "Слуги народу". Щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу, вважають у фракції.

Раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова: "слуги" також дають згоду. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання.