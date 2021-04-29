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В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
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29 квітня 2021, 09:12 6

В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині

29 квітня 2021, 09:12 6
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За добу захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників
За добу захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 28 квітня COVID-19 діагностували у 11 627 осіб, зафіксовано 387 летальних випадків, госпіталізували 3 096 осіб, 18 442 пацієнти одужали. Всього за добу провели 93 463 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 627 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 059 465 осіб;
  • одужало – 1 635 333 особи;
  • летальних випадків – 43 778;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість людей щеплених другою дозою вакцини AstraZeneca.

коронавірус карантин ушпиталення МОЗ пандемія

 
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