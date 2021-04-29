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29 квітня 2021, 10:19

В Україні прискорились темпи вакцинації: за добу понад 70 тисяч нових щеплень

29 квітня 2021, 10:19
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Найбільше щеплень зробили у Києві
Найбільше щеплень зробили у Києві
Фото: з відкритих джерел
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За останню добу в Україні суттєво збільшилась кількість вакцинованих від коронавірусу осіб: зробили 70 468 щеплень.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані РНБО.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (7736), Харківській (6234), Дніпропетровській (5791), Київській (5685) і Полтавській (5640) областях. При цьому досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Також за вчора в Запорізькій області ще одна людина отримала друге щеплення від COVID.

Більшість щеплень за вчора було зроблено вакциною AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. З початку пандемії в Україні вже прищепили першою дозою 629 182 осіб, двома дозами - 10.

Нагадаємо, вчора Венедіктова та її заступники отримали щеплення від Covid-19.

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