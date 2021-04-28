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28 квітня 2021, 18:08 1

"Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва

28 квітня 2021, 18:08 1
Читайте также на русском языке
В компанії називають це "поверненням до практики ручного управління держпідприємствами"
В компанії називають це "поверненням до практики ручного управління держпідприємствами"
Фото з відкритих джерел
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НАК "Нафтогаз України" відреагував на звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління компанії. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є "юридичною маніпуляцією".

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу" на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами, - заявили в компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що подання пропозиції про звільнення глави правління разом з відповідним рішенням належать до компетенції наглядової ради та не можуть бути передані загальним зборам акціонерів.

Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління "Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами, - наголосили в НАК.

Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради...

Posted by Група Нафтогаз on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Нині офіційного розпорядження щодо цього немає.

Нафтогаз заява звільнення Андрій Коболєв голова правління

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