Дану послугу можна буде отримати через портал електронних послуг "Портал Дія"

Дану послугу можна буде отримати через портал електронних послуг "Портал Дія"

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, завдяки якій зареєструвати ФОП онлайн можна буде на постійній основі.

Як передає RegioNews, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 28 квітня.

Дана постанова надає можливість фізичній особі самостійно в автоматичному режимі без участі державного реєстратора зареєструватися підприємцем, пройшовши аутентифікацію і подавши заяву на державну реєстрацію програмними засобами.

Зазначається, що така заява буде передана до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації.

Згідно з даними, наведеними у пояснювальній записці до проєкту, з квітня 2020 року послуги у сфері державної реєстрації фізичної особи - підприємця за заявами, поданими в електронній формі, подаються через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія".

За цей період (з квітня 2020 року по лютий 2021 року) такими послугами скористалися більше ніж 300 тис.осіб, з яких близько 275 тис. - успішно.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисяч".