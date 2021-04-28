Члени НКРЕКП збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн
Національна тарифна комісія НКРЕКП збільшила свій фонд оплати праці на наступний рік на 50 млн грн.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні 28 квітня, передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.
Члени комісії збільшили зарплатний фонд з 550 до 601 млн грн, що перевищує 75% всього бюджету комісії.
Власне, сам бюджет НКРЕКП на 2022 року збільшиться на 80 млн грн (на 11%) до 794 млн грн. Це планується зробити шляхом підвищення планової ставки на регулювання, яку зобов'язані сплачувати всі учасники ринку.
Ставка на регулювання згідно з рішенням НКРЕКП на 2022 року збільшиться до 0,099% в порівнянні з 0,088% в поточному році.
Фінансування НКРЕКП здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету, який наповнюють компанії, що працюють на енергоринку та у сфері житлово-комунальних послуг. Кожна з них зобов'язана платити внесок за регулювання, який автоматично закладається в тарифи на житлово-комунальні послуги і оплачуються споживачами.
Згідно з бюджетною програмою НКРЕКП, фонд оплати праці комісії за останні два роки зріс майже у 2 рази.
Як повідомлялося в березні, у членів тарифної комісії НКРЕКП суттєво зросли зарплати. Їхня заробітна плата збільшилася удвічі.