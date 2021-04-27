Після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО
За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО.
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі Президента.
Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях, - зазначається у повідомленні.
У заході взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, два його заступники, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков, міністр оборони Таран, Головнокомандувач ЗСУ Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.
На початку наради глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю у зоні ООС українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.
Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях. Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.
За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині. Він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка.