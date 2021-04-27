08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
14:49  27 квітня
Депутати обрали головою Київської облради Наталію Гунько
18:34  27 квітня
На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 21:17 16

Після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО

27 квітня 2021, 21:17 16
Читайте также на русском языке
Доручення надійшло секретареві РНБО Данілову
Доручення надійшло секретареві РНБО Данілову
Фото www.president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі Президента.

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях, - зазначається у повідомленні.

У заході взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, два його заступники, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков, міністр оборони Таран, Головнокомандувач ЗСУ Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.

На початку наради глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю у зоні ООС українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях. Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині. Він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка.

Також Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі. Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату.

Сьогодні ж Рада відхилила проект постанови про скликання РНБО з питань пандемії за участю голів фракцій. "За" проголосували лише 115 народних депутатів.

РНБО Володимир Зеленський засідання президент Херсонська область

Переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії - Зеленський
26 квітня 2021, 15:33
Зеленський доручив Єрмаку підготувати його зустріч з Путіним
26 квітня 2021, 14:40
Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США
26 квітня 2021, 13:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram