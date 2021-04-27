Після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО

Доручення надійшло секретареві РНБО Данілову

Доручення надійшло секретареві РНБО Данілову

Фото www.president.gov.ua

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі Президента.

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях, - зазначається у повідомленні.

У заході взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, два його заступники, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков, міністр оборони Таран, Головнокомандувач ЗСУ Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.

На початку наради глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю у зоні ООС українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях. Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині. Він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка.

Також Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі. Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату.

Сьогодні ж Рада відхилила проект постанови про скликання РНБО з питань пандемії за участю голів фракцій. "За" проголосували лише 115 народних депутатів.