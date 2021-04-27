Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі

Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату

Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що паралельно "нормандському" може бути створений інший формат із залученням зацікавлених країн для врегулювання в Донбасі.

Про це глава держави заявити під час робочої поїздки в Херсонську область у вівторок, 27 квітня, пише RegioNews.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що кілька пунктів повинні бути оновлені", - сказав він.

Зеленський додав, що зараз в межах Мінського формату активно проходять переговори, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і незабаром може бути досягнутий загальний результат.

Також він заявив, що паралельно "нормандському" може бути створений інший формат із залученням зацікавлених країн для врегулювання в Донбасі.

Нагадавши, сьогодні Зеленський прибув на Херсонщину, щоб відвідати передові позиції українських військових на тимчасовому адмінкордоні з окупованим Кримом.