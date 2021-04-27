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27 квітня 2021, 16:48 33

Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі

27 квітня 2021, 16:48 33
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Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату
Президент вважає, що він має бути паралельним "нормандському" формату
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив, що паралельно "нормандському" може бути створений інший формат із залученням зацікавлених країн для врегулювання в Донбасі.

Про це глава держави заявити під час робочої поїздки в Херсонську область у вівторок, 27 квітня, пише RegioNews.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що кілька пунктів повинні бути оновлені", - сказав він.

Зеленський додав, що зараз в межах Мінського формату активно проходять переговори, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і незабаром може бути досягнутий загальний результат.

Також він заявив, що паралельно "нормандському" може бути створений інший формат із залученням зацікавлених країн для врегулювання в Донбасі.

Нагадавши, сьогодні Зеленський прибув на Херсонщину, щоб відвідати передові позиції українських військових на тимчасовому адмінкордоні з окупованим Кримом.

Донбас Україна війна Володимир Зеленський президент

 
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