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27 квітня 2021, 16:40 15

Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині

27 квітня 2021, 16:40 15
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Він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка
Він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки до Херсонської області побував на позиціях українських військових на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Його ознайомили з оперативною обстановкою та системою укріплень на передовій. Зеленський оглянув бліндаж та окопи і поспілкувався з військовослужбовцями.

Також президент відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка. Там він ознайомився з умовами розміщення особового складу, оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал у модульному містечку.

Також Володимир Зеленський передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська (Росії - ред.) відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни”, – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Херсонщину, щоб відвідати передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом.

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