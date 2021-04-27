Рада відхилила проект постанови про скликання РНБО з питань пандемії за участю голів фракцій

"За" проголосували лише 115 народних депутатів

"За" проголосували лише 115 народних депутатів

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Верховна Рада відхилила проєкт постанови, що пропонує президенту Зеленському негайно скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони за участю голів депутатських фракцій і груп для обговорення ситуації у зв'язку з швидкими темпами поширення COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію пленарного засідання Ради.

Верховна Рада відхилила проект постанови, що пропонує президенту України Володимиру Зеленському негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони за участю голів депутатських фракцій і груп для обговорення ситуації у зв'язку з швидкими темпами поширення COVID-19 в Україні.

За постанову №5299 "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради, прийнятих у цій сфері" проголосували лише 115 народних депутатів (для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів – ред.) на першому позачерговому пленарному засіданні у вівторок.

Проект постанови також пропонував РНБО розробити стратегію подальшої боротьби з пандемією та реалізації комплексних заходів органів державної і виконавчої влади у сфері протидії пандемії.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків. За добу зафіксовано 432 летальних випадки.