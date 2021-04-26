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26 квітня 2021, 15:33 51

Переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії - Зеленський

26 квітня 2021, 15:33 51
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Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група
Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група
Фото: Офіс президента
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У перемовинах щодо “тиші” на Донбасі сторони знаходяться на фінальній стадії узгодження, і майже домовились про Великоднє перемир’я.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Чорнобильській АЕС, передає RegioNews.

Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона робить усе можливе для встановлення перемир'я.

Ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Кравчук розповів про "історичну подію" в переговорах по Донбасу.

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