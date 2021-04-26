Переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії - Зеленський
У перемовинах щодо “тиші” на Донбасі сторони знаходяться на фінальній стадії узгодження, і майже домовились про Великоднє перемир’я.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Чорнобильській АЕС, передає RegioNews.
Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що українська сторона робить усе можливе для встановлення перемир'я.
Ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Кравчук розповів про "історичну подію" в переговорах по Донбасу.