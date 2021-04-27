После визита на Херсонщину Зеленский поручил подготовить заседание СНБО

Поручение поступило секретарю СНБО Данилову

Поручение поступило секретарю СНБО Данилову

Фото www.president.gov.ua

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе Президента.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях, - отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, два его заместителя, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников, министр обороны Таран, Главнокомандующий ВСУ Хомчак, постоянный представитель Президента в АР Крым Кориневич, главы госадминистраций указанных областей, руководители всех силовых ведомств и представители их региональных подразделений.

В начале совещания глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне ООС украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Секретарь СНБО доложил о ситуации безопасности на админгранице с временно оккупированным Крымом и в указанных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, сегодня Зеленский посетил позиции украинских военных на Херсонщине. Он побывал на базовом лагере украинских военных вблизи села Чаплинка.

Также Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу. Президент считает, что он должен быть параллельным "нормандскому" формату.

Сегодня же Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО по вопросам пандемии с участием глав фракций. "За" проголосовали 115 депутатов.