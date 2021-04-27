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27 апреля 2021, 17:39 1

Вопрос исключения Тищенко из фракции руководство "Слуги народа" не поднимало - Верещук

27 апреля 2021, 17:39 1
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Фото: из открытых источников
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Руководители фракции "Слуга народа" в Верховной Раде не ставили вопрос об исключении нардепа Николая Тищенко из-за нарушения карантина во время празднования дня рождения его жены.

Об этом в эфире "4 канала" заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

В этом случае руководство фракции не ставило вопрос именно так", - заявила Верещук.

Она добавила, что если бы этот вопрос был вынесен на голосование, то она поддержала бы исключение Николая Тищенко из фракции, поскольку "речь идет о систематических нарушениях".

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.

Также сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.

Слуга народа Николай Тищенко фракция Ирина Верещук исключение

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