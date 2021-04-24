За скандальну вечірку Тищенка відповість готель: з адміністрації стягнуть штраф

Ресторан заплатить 34 тисячі гривень

Ресторан заплатить 34 тисячі гривень

Фото з відкритих джерел

За святкування дня народження дружини депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.

Про це заявив начальник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства", — сказав Рубан.

Рубан зазначив, що вже у понеділок, 19 квітня, коли про святкування стало відомо зі ЗМІ, Нацполіція склала протокол на 34 тисячі гривень та підготували документи для відповідного кримінального провадження за 325 статтею Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу.