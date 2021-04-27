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27 квітня 2021, 14:49 354

Депутати обрали головою Київської облради Наталію Гунько

27 квітня 2021, 14:49 354
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Фото: із відкритих джерел
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Замість відправленого у відставку з поста голови Київської облради Олександра Склярова на цю посаду депутати підтримали кандидатуру Наталії Гунько.

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews.

За її призначення проголосували 58 з 84 депутатів.

Першим заступником голови Київської облради депутати обрали представника фракції "За майбутнє" Ярослава Добрянського.

Також заступницею голови обласної ради стала Тетяна Семенова від "Європейської Солідарності".

Довідка: Наталія Гунько народилася 1979 року в м. Бровари Київської області. Закінчила Київський національний університет внутрішніх справ (Правознавство) і економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (Банківська справа). Також навчалася в "Університеті менеджменту освіти” (Публічне управління та адміністрування). З 2003 по 2008 рр. працювала секретарем Шевченківського районного суду міста Києва. З 2008 року по листопад 2020 року - юрисконсульт, директор у ТОВ "Гільдія права”.

У 2015 році була обрана депутатом облради від Радикальної партії Олега Ляшка. У 2020 році стала депутатом Київської облради по списку партії "Слуга народу” під №3.

Член комісії з питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об’єктів.

Нагадаємо, 27 квітня голову Київської облради Склярова відправили у відставку.

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