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26 квітня 2021, 22:11 4

Відставки Степанова і Малюськи не буде, – депутати "Слуги народу"

26 квітня 2021, 22:11 4
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Щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу, вважають у фракції
Щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу, вважають у фракції
Фото з відкритих джерел
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Розгляд відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова та очільника Мін’юсту Дениса Малюськи на найближчому сесійному тижні не буде. Хоча такі чутки є.

Про це повідомили у фракції "Слуга народу", передає RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Зокрема, як розповіли Олександр Качура та Максим Бужанський, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу. Опозиція, за словами Качури, просто збирає підписи під постановою щодо відставки Степанова. Але, коли їх запитуєш, кого вони хочуть бачити замість Степанова, відповідають: це питання монобільшості.

Я особисто підпис за відставку Степанова не ставив. Тому що коня на переправі не змінюють. Зараз іде вакцинація проти COVID-19. Замість Степанова потрібно запропонувати рівнозначну кандидатуру. А зірвати вакцинацію – неправильно, – підкреслив Олександр Качура.

Щодо звільнення Малюськи, то, на його думку, для початку, треба зібрати фракцію і все обговорити. Претензії до міністра є. Максим Бужанський відзначив: для відставки будь-якого міністра необхідно розуміти два параметра. Перший – причина відставки. Друга – кого призначати.

Степанов повинен добитися результатів у тій роботі, яку він зараз веде – поставки вакцин проти COVID-19 в Україну, – вважає Максим Бужанський.

Як повідомлялося, "Слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики. У фракції звернули увагу, що кандидат – не енергетик, а юрист.

Раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова: "слуги" також дають згоду. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання.

відставка міністр Денис Малюська Максим Степанов Слуга народа

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