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27 квітня 2021, 10:59 729

У Києві затримали поліцейського, який кришував ресторани під час локдауну

27 квітня 2021, 10:59 729
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Він вимагав хабарі від керівників закладів харчування
Він вимагав хабарі від керівників закладів харчування
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У столиці затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування хабар за непритягнення до відповідальності та неприпинення їхньої роботи.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

Слідчі задокументували одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування. Правоохоронці затримали його під час одержання ще 13 тис. грн неправомірної вигоди.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. За місцем роботи затриманого тривають обшуки", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Вінниччині на хабарі затримали керівника підрозділу податкової служби.

Україна хабар Київ карантин поліція

 
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