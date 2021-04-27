08:56  27 апреля
Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
10:43  27 апреля
Экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы
08:29  27 апреля
Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2021, 12:00 45

В Чернигове хотят разрешить предпринимателям работать несмотря на "красную" зону

27 апреля 2021, 12:00 45
Читайте також українською мовою
29 апреля государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может отменить строгие ограничения в области
29 апреля государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может отменить строгие ограничения в области
Фото: chernigiv-rada.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко хочет с 29 апреля разрешить работу местного бизнеса, даже если Чернигов не выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

По информации издания, такое заявление он сделал 27 апреля во время совещания в городском совете.

Известно, что 29 апреля должно состояться заседание государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая может вывести Черниговскую область с "красной" зоны эпидемической опасности.

По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Григория Годуна, малый бизнес не может работать, пока этого не произойдет.

Однако мэр города Атрошенко с этим не согласился. Он заявил, что бизнес должен начать работать уже с четверга.

Предпринимателям нужно получить выручку перед праздниками. Настраиваться так, чтобы с самого утра в четверг принимать такое решение. Я буду встречаться с главой облгосадминистрации и иметь разговор по этому поводу", - сказал Атрошенко во время совещания.

Напомним, 21 апреля мэр Чернигова заявил, что в городе ограничения "красной" зоны не дают результата.

26 апреля сообщалось, что в Чернигове предприниматели вышли на протест против карантина.

карантин бизнес заявление Чернигов красная зона Владислав Атрошенко

Кличко назвал дату, когда отменят локдаун в столице
27 апреля 2021, 11:41
В Киеве задержали полицейского, который крышевал рестораны во время локдауна
27 апреля 2021, 10:59
Следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны, будет Киев - Степанов
27 апреля 2021, 10:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram