В Чернигове хотят разрешить предпринимателям работать несмотря на "красную" зону

29 апреля государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может отменить строгие ограничения в области

29 апреля государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может отменить строгие ограничения в области

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко хочет с 29 апреля разрешить работу местного бизнеса, даже если Чернигов не выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

По информации издания, такое заявление он сделал 27 апреля во время совещания в городском совете.

Известно, что 29 апреля должно состояться заседание государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая может вывести Черниговскую область с "красной" зоны эпидемической опасности.

По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Григория Годуна, малый бизнес не может работать, пока этого не произойдет.

Однако мэр города Атрошенко с этим не согласился. Он заявил, что бизнес должен начать работать уже с четверга.

Предпринимателям нужно получить выручку перед праздниками. Настраиваться так, чтобы с самого утра в четверг принимать такое решение. Я буду встречаться с главой облгосадминистрации и иметь разговор по этому поводу", - сказал Атрошенко во время совещания.

Напомним, 21 апреля мэр Чернигова заявил, что в городе ограничения "красной" зоны не дают результата.

26 апреля сообщалось, что в Чернигове предприниматели вышли на протест против карантина.