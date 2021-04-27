Кличко назвав дату, коли скасують локдаун в столиці

Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися

Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко впевнений, що вже цього тижня, а саме 30 квітня, жорсткі карантинні обмеження, введенні в місті через поширення коронавірусу, можуть бути скасовані.

Як передає RegioNews, про мер написав у Facebook.

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня", - повідомив Кличко.

Він додав, що у середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але розслаблятися зарано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих", - зауважив він.

Нагадаємо, Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину, у столиці буде запроваджений "жовтий” рівень епідемічної небезпеки.